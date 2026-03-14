CANLI | Süper Lig’de Galatasaray - Başakşehir maçı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.
Mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Kerem Ersoy üstlenecek. VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise Mehmet Kısal görev alacak.
Galatasaray - Başakşehir karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Sanchez, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lang, Osimhen.
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Umut Güneş, Kemen, Yusuf Sarı, Fayzullayev, Shomurodov, Selke. (Muhtemel)
ABDÜLKERİM VE SANE YOK
Galatasaray'da sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı ile Beşiktaş derbisinde kırmızı gören Leroy Sane, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.