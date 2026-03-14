Giriş Tarihi: 14.03.2026 18:22 Son Güncelleme: 14.03.2026 18:45

CANLI | Süper Lig’de Galatasaray - Başakşehir maçı!

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

CANLI | Süper Lig’de Galatasaray - Başakşehir maçı!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.

Mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Kerem Ersoy üstlenecek. VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise Mehmet Kısal görev alacak.

Galatasaray - Başakşehir karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Sanchez, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lang, Osimhen.

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Umut Güneş, Kemen, Yusuf Sarı, Fayzullayev, Shomurodov, Selke. (Muhtemel)

ABDÜLKERİM VE SANE YOK

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı ile Beşiktaş derbisinde kırmızı gören Leroy Sane, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

