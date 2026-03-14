Doğan: Anadolu kulüpleri sıkıntılı, tamamı istiyor
Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, şampiyonluk payı konusunda A Spor'a konuştu. Doğan, "Kulüpler Birliği'nin son toplantısında Anadolu kulüplerinin başkanlarının bu konuda talepleri oldu ve hemen oylamaya çıkardık. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşı çıktı. 3 kulübün yöneticilerine durumu anlattık ve yazının yazılma şeklinin onayını alarak yazıyı federasyona gönderdik. Trabzonspor Başkanı olarak görüşüm gayet olumlu. Anadolu kulüplerinin önemli sıkıntıları var ve birilerinin bu sıkıntılara yardımcı olması gerekiyor. Üç kulüp karşı çıksa da Anadolu kulüplerinin tamamı bunu istiyor" dedi.
Doğan: Anadolu kulüpleri sıkıntılı, tamamı istiyor