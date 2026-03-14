Galatasaray’da İrfan Saraloğlu’ndan Liverpool rövanşı sözleri!

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Başakşehir karşısında 3-0'lık skorla galip geldi. Galatasaray'da Okan Buruk'un cezası nedeniyle İrfan Saraloğlu kulübede görev aldı.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Başakşehir maçındaki 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin puan kaybının maçın önemini artırdığını belirten İrfan Saraloğlu, "Önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe'nin dün kaybetmesi bizim için maçın önemini biraz daha artırdı. 7 puan farka nasıl ulaşırız, kazanarak ulaşırız. Rakip de ciddi bir rakipti. Çok önemli oyuncuları var, güçlü bir takım. Bu maçın öneminin artması bizim motivasyonumuzu etkilemedi, biz zaten tüm maçları kazanmak zorundayız. Bu maçta birkaç oyuncumuzu dinlendirdik çünkü Şampiyonlar Ligi de var. Bazı oyuncuları da daha az oynatarak rotasyon yaptık" dedi.