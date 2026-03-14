Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Renato Nhaga'dan 2. gol sevinci!
Giriş Tarihi: 14.03.2026 22:45

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Renato Nhaga, sarı-kırmızılı takımda 2. golünü Başakşehir maçında attı.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i konuk ederken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Gine Bissaulu futbolcu Renato Nhaga attı. Karşılaşmanın 84. dakikasında Noa Lang'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Yunus Akgün, kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını Nhaga aktardı. 18 yaşındaki futbolcu düzgün vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skoru 3-0 oldu.

İkinci transfer döneminde takıma katılan Renato Nhaga, sarı-kırmızılı formayla ligde ilk gol sevincini yaşarken daha önce Türkiye Kupası'ndaki Corendon Alanyaspor müsabakasında da fileleri havalandırmıştı. Genç futbolcu böylece Galatasaray'da forma giydiği 3 maçta 2 gol kaydetti.

Maça yedek başlayan Nhaga, 82. dakikada Roland Sallai'nin yerine oyuna dahil oldu.

