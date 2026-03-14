Galatasaray’da Uğurcan Çakır’dan Fenerbahçe maçı vurgusu!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Başakşehir karşısında 3-0 galip geldi. Galatasaray'da Uğurcan Çakır müsabaka sonrası soruları cevapladı.
Mücadeleyi değerlendiren Uğurcan Çakır, "İlk 10-15 dakika iyi başlamadık ama sonra iyiydik. Galibiyeti hak ettik. Fenerbahçe'nin mağlubiyetinden sonra puan farkını arrtırma şansımız vardı ve bu şansı kullandığımız için mutluyum" dedi.
Maç maç ilerlediklerini belirten Uğurcan Çakır, "Maç maç bakıyoruz. Liverpool'u yenmiştik. Bu maç bizim için önemliydi. 3 puan çok değerliydi. Şimdi Liverpool maçını düşünmeye başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Umarım başarırız" sözlerini dile getirdi.