Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile oynarken, sarı-kırmızılıların ikinci golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den geldi. Karşılaşmanın 66. dakikasında Yunus Akgün'ün sağ kanattan pasında defansın arkasına sarkan Osimhen, ceza sahası içinde sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.
27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de görev aldığı son 9 karşılaşmada 9 gol sevinci yaşadı. Ligdeki gol sayısını 12'ye çıkaran Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 7 golüyle birlikte bu sezon toplamda 19 gole ulaştı.
Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 75. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.
Galatasaray'da Victor Osimhen'den 19. gol sevinci!