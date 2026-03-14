Galatasaray’da Wilfried Singo’dan ilk gol sevinci!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo kaydetti. Müsabakanın 57. dakikada Noa Lang'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte bulunan Singo, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
Bu sezon Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu böylece ilk gol sevincini yaşadı.
Maça 11'de başlayan Wilfried Singo 79. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.
