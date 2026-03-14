Galatasaray’da Yunus Akgün’den şampiyonluk sözleri! ‘Her zaman hedef’

Sahaya kaptan olarak çıkmasıyla ilgili Yunus Akgün, "Kaptanlığın hayalini kuruyordum. Bugün şans geldi, hocalarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır'ın performansına dair Yunus Akgün, "Bizim için çok önemli. Onun performansı bizim için çok önemli. Bize çok katkı sağlıyor. Onunla birlikte olduğumuz için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Şampiyonluğu hedeflediklerini vurgulayan Yunus Akgün, "Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman hedef şampiyonluktur. Son haftalara giriyoruz. Bugün kazanmak önemliydi" dedi.