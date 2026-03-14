Galatasaray’da Yunus Akgün’den şampiyonluk sözleri! ‘Her zaman hedef’

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "İlk önce takım arkadaşlarımı kutluyorum. Mükemmel mücadele ettik. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Önemli bir galibiyet aldık. Puan farkını açtık ve mutluyuz. Şampiyonlar Ligi ve ligde mükemmel galibiyetler alıyoruz. İnşallah böyle devam eder" sözlerini dile getirdi.
Sahaya kaptan olarak çıkmasıyla ilgili Yunus Akgün, "Kaptanlığın hayalini kuruyordum. Bugün şans geldi, hocalarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Uğurcan Çakır'ın performansına dair Yunus Akgün, "Bizim için çok önemli. Onun performansı bizim için çok önemli. Bize çok katkı sağlıyor. Onunla birlikte olduğumuz için mutluyuz" şeklinde konuştu.
Şampiyonluğu hedeflediklerini vurgulayan Yunus Akgün, "Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman hedef şampiyonluktur. Son haftalara giriyoruz. Bugün kazanmak önemliydi" dedi.
Liverpool maçına dair Yunus Akgün, "Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz ve hayallerimiz yüksek. Çalışmaya başlayacağız. Mükemmel mücadele edip turu geçmek istiyoruz" sözlerini dile getirdi.