Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü.
Sahasında en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Cimbom, bu mücadelenin ardından çıktığı 32 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik aldı
Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 14 müsabakanın 11'ini kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın Süper Lig'de iç saha serisi 32 maça çıktı!