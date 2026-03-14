Göztepe - Alanyaspor maçında kazanan yok!

Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Isonem Park'ta oynanan mücadele, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

İzmir temsilcisinin gollerini; Juan ve Janderson atarken, Akdeniz temsilcisinin sayıları Hagi ve İbrahim Kaya'dan geldi. Bu sonucun ardından Göztepe, puanını 43'e, Alanyaspor ise 28 puana yükseltti.

Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe'nin Galatasaray ile oynayacağı maç, Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle ertelendi. Alanyaspor ise bir sonraki hafta Kocaelispor'u konuk edecek.

ASEN ALBAYRAK TARİHE GEÇTİ

Öte yandan karşılaşmayı, hakem Asen Albayrak yönetti. Albayrak, 22 yıl sonra Süper Lig'de görev yapan ilk kadın orta hakem oldu.