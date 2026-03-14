Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe - Alanyaspor maçında kazanan yok!
Giriş Tarihi: 14.03.2026 22:18

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleyi hakem Asen Albayrak yönetti.

İHA
  • ABONE OL

Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Isonem Park'ta oynanan mücadele, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

İzmir temsilcisinin gollerini; Juan ve Janderson atarken, Akdeniz temsilcisinin sayıları Hagi ve İbrahim Kaya'dan geldi. Bu sonucun ardından Göztepe, puanını 43'e, Alanyaspor ise 28 puana yükseltti.

Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe'nin Galatasaray ile oynayacağı maç, Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle ertelendi. Alanyaspor ise bir sonraki hafta Kocaelispor'u konuk edecek.

ASEN ALBAYRAK TARİHE GEÇTİ

Öte yandan karşılaşmayı, hakem Asen Albayrak yönetti. Albayrak, 22 yıl sonra Süper Lig'de görev yapan ilk kadın orta hakem oldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz