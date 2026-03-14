Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hikmet Karaman imzayı attı! İşte yeni adresi
Giriş Tarihi: 14.03.2026 17:33

66 yaşındaki teknik direktör Hikmet Karaman, Iğdır FK ile sözleşme imzaladı.

  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'da teknik direktör Kenan Koçak istifa etmiş ve yollar ayrılmıştı. Iğdır FK'da Kenan Koçak'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile anlaşma sağlandı.

Iğdır FK, Hikmet Karaman ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

66 yaşındaki Hikmet Karaman, son olarak Zimbru'da görev almıştı.

Zeytinburnuspor'da teknik direktörlüğe başlayan Hikmet Karaman daha sonra Erzurumspor, Rizespor, Adanaspor, Kocaelispor, Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Ankaraspor, Antalyaspor, Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Alanyaspor ve Adana Demirspor'da da görev almıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz