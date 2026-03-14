‘İki maçı da başarılıydı’

SÜPER Lig'de 22 yıl sonra bir ilkin yaşanacağı Göztepe- Alanya maçında FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak düdük çalacak. Daha önce görev yapan ilk kadın Türk hakem olan Lale Orta, bu atamayı A Spor'a değerlendirdi. Albayrak'ı yakından takip ettiğini söyleyen Orta,Biri kar yağışı altındaydı, zordu. Diğerini de yağış altında yönetti. İki maçtan da başarıyla çıktı. Umarım şansı yanında olur. Çok iyi performans göstermesini bekliyorum" diye konuştu. Lale Orta, en son 2004'te Elazığspor- Gaziantepspor sınavını yönetmişti.