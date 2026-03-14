İran’dan Trump’a sert cevap: Kimse bizi kupadan atamaz

ABD ile İran arasında devam eden savaş, futbolu etkilemeye devam ediyor. İran'ın bu yaz Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek turnuvaya katılmayacağını açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medyadan açıklama yaptı vededi. İran Milli Takımı ise ABD'yi suçlayarak kimsenin kendilerini kupadan atamayacağını belirterek, "Dünya Kupası'nın yöneticisi FIFA'dır. Ülkenin cesur evlatlarının kazandığı galibiyetlerle birlikte turnuvaya ilk katılım hakkı kazanan takımız. Kimse İran'ı kupadan atamaz! Atılması gereken tek ülke 'ev sahibi' sıfatını taşıyan ancak güvenlik önlemlerini almaktan aciz olan ülkedir" ifadesini kullandı.

