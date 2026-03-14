Kederbahçe!

FRED: AÇIKLANAMAZ BİR DURUMUN İÇERİSİNDEYİZ

Fenerbahçe'de kaptan olarak sahaya çıkan ancak ilk yarı bitimiyle kulübeye gelen Fred, çok iyi çalışmalarına rağmen istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Açıklanamaz bir durumun içindeyiz. Bizim için bu sonucu kabul etmek zor ama asla havlu atamayız. Normal seviyemizin altındaydık. Taraftarımız şunu bilsin; daha güçlü geri döneceğiz. Pes edemeyiz" diye konuştu.

KARAVANA ATTILAR!

Fenerbahçe, Karagümrük karşısında ilk isabetli şutunu 34. dakikada buldu. İlk yarıda çok etkisiz kalan ancak ikinci devrede baskıyı artıran sarılacivertliler, toplamda 16 şut çekerken karşılaşmayı 3 isabetli şutla tamamladı.

BEBEK GİBİ OYNADIK

MATTEO Guendouzi, maçın ardından acı itiraflarda bulundu: "Yenilgide pek çok sebep vardı. İlk olarak çok kötü oynadık. Bebek gibi oynadık. Ruhu ve mantaliteyi sahada gösteremedik. En kötü maçımızdı, felaketti. Bu sonuç, camia ve taraftarlar için saygısızlık. Bir sonraki maçta farklı bir görüntü sergilemeliyiz. Mantalitemiz çok kötüydü ve bunu değiştirmemiz gerekiyor."