Konyaspor 8 dakikada geri döndü! 3 puanı aldı

Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. Mücadeleyi Konyaspor 2-1 kazandı.

Kocaelispor, 59. dakikada Serdar Dursun'un golüyle 1-0 öne geçti. Konyaspor bu gole 86. dakikada yanıt verdi. Yeşil-beyazlı takım, 90+3. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Muleka, skoru 2-1'e getirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

OYUNCULAR SOYUNM ODASINA GİTTİ

Maçın son dakikalarında verilen penaltı sonrası, yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Selçuk İnan yedek kulübesindeki herkesi soyunma odasına götürdü.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 27'ye çıkardı. Kocaelispor ise 33 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Alanyaspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.