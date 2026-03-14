Recep Uçar: "Mücadelemizin karşılığını alamadık"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu.

Sözlerine başsağlığı dileyerek başlayan Uçar, "Benim geçmişte takım arkadaşım olan Orhan Kaynak abimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığımız bir akşamdı. Başta kederli ailesi olmak üzere Trabzonspor camiasına ve Türk futbol ailesine başsağlığı diliyorum, sabırlar temenni ediyorum. Önemli bir tarihçi olan İlber Ortaylı'nın da kaybının üzüntüsünü yaşıyoruz. O da çok acı bir kayıp. Cenaze evinde konuşmak kolay değil. Ancak hayat devam ediyor. Biz de profesyonel olarak işimizi yapmaya çalışıyoruz, Trabzonsporlu oyuncular ve teknik ekip gibi" dedi.

"FİNAL PASLARINDA ZORLANDIK"

Maça iyi hazırlandıklarını belirten Uçar, "Bu deplasmana iyi hazırlanarak geldik. İki takım da son 3 maçını kazanarak sahaya çıktı. Eksiklerimiz vardı ama bunların arkasına sığınacak değilim. Maçın başında Halil Dervişoğlu ile en net pozisyonu yakaladık. Oyunun ilk 20 dakikasından sonraki bölümden ise memnun değilim. O bölümde geride kaldık ve Trabzonspor'un baskısını kabul ettik. Rakibimiz çok sayıda korner kullandı. Baskın oynadılar ancak yüzde yüz gol pozisyonu verdiğimizi düşünmüyorum. Biz ise hücumda final paslarında zorlandık" ifadelerini kullandı.

"BURASI KOLAY BİR DEPLASMAN DEĞİL"

Yedikleri golün kendilerini üzdüğünü dile getiren Uçar, "Gol aradığımız bir anda, Onana'nın hızlı başladığı pozisyonda kalemizde golü gördük. Çok basit bir golle bu maçı kaybetmek beni üzdü. Ortaya koyduğumuz mücadelenin karşılığını alamadık. Fenerbahçe'nin kaybetmesi Trabzonspor'a ekstra moral vermiş olabilir. Burası kolay bir deplasman değil. Buna rağmen pozisyonlara girdik ancak değerlendiremedik" diye konuştu.

Ligde kalan maçlara da değinen Uçar, "Önümüzde 8 final maçımız var. Sezonu arzu ettiğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.