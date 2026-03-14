Samsunspor, Süper Lig’de sahasında Kayserispor ile karşılaşacak

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kırmızı-beyazlı takım, ligde 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 32 puan topladı.

Ligde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Samsun ekibi, Zecorner Kayserispor maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyor.

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Afonso Sousa, Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin ile sarı kart cezalıları Rick van Drongelen ve Yunus Emre Çift, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

KARADENİZ EKİBİNDE 7 OYUNCU KART CEZA SINIRINDA

Kırmızı-beyazlı takımda 7 futbolcunun 3'er sarı kartı bulunuyor.

Okan Kocuk, Zeki Yavru, Emre Kılınç, Logi Tomasson, Tanguy Coulibaly, Olivier Ntcham ve Joe Mendes, Kayserispor maçında kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Samsunspor 3-1 kazanmıştı.