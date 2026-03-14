Serikspor, deplasmanda 4 golle güldü

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Serik Spor'a 4-1 mağlup oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR



1. dakikada sol kanattan Nalepa'nın kullandığı kornerde arka direkte vuruşunu yapan Martynov topu ağlara gönderdi. 0-1



15. dakikada Martynov'un uzun pasında topu alan Nwachukwu vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 0-2



38. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Adeola topu sağındaki Gökhan'a aktardı. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapan Gökhan ağları havalandırdı. 0-3



78. dakikada Sağ kanatta topla buluşan Topalli'nin pasında Gökhan ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmadan seken topa penaltı noktası üzerinde vuruşunu yapan Adeola, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4



90. dakikada sol taraftan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kürşat Türkeş Küçük, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Hakan Ülker, Azad İlhan, Furkan Ulu

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Ahmet Bolat (Dk. 87 Halil Eray Aktaş), Yusuf Buğra Demirkıran, Doğuhan Asım Dübüş (Dk. 46 Mert Menemencioğlu), Ali Fidan, Osman Kaynak, Seyfi Efe Irga (Dk. 46 Yücel Gürol), Kayra Saygan (Dk. 81 Arda Turan Özkanbaş), Toprak Bayar (Dk. 74 Muhammed Ahmet Ergen)

Serikspor: Veysel Sapan, Martynov (Dk. 67 Skvortsov), Sadygov, Adeola, Bilal Ceylan (Dk. 67 Sertan Taşqın), Castro, Nwachukwu (Dk. 57 Topalli), Caner Cavlun, Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 81 Anıl Koç), Emre Nefiz (Dk. 57 Şeref Özcan)

Goller: Dk. 1 Martynov, Dk. 15 Nwachukwu, Dk. 38 Sami Gökhan Altıparmak, Dk. 78 Adeola (Serikspor), Dk. 90 Kürşat Türkeş Küçük (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 62 Toprak Bayar (Adana Demirspor)