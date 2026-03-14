Şikâyetçiyiz!

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Süper Lig yayın geliri dağılımındaki şampiyonluk yaşamış takımlara verilen payın kaldırılarak bu miktarı 18 kulübe eşit verme kararının yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi:

Bu sene Türkiye'de tahmini 7,9 milyar lira yayın geliri var. Federasyon, bunun 5,7 milyar lirasını Süper Lig kulüplerine dağıtıyor. Kalan yüzde 28'ini kendine alıyor. Yüzde 10'luk kısmını alt lige veriyorlar. Avrupa'da böyle bir durum yok.

Yayın gelirlerinin devamı için Tahkim'e başvurumuz olacak. 25 şampiyonluktan dolayı kazanılmış hakkımız var. Eminim Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da başvurusu olacaktır. Bu karar, eğer bu sezon uygulansaydı Galatasaray'ın yaklaşık olarak 192 milyon lira para kaybı olacaktı. Önümüzdeki sezon için ise 260-280 milyon lira civarında bir kaybımız olacak.

Önümüzde naklen yayın ihalesi var. Umarım Türkiye'nin hak ettiği naklen yayın gelirlerine ulaşabiliriz.

F.BAHÇE ALGI ÇABASI İÇİNDE

ERAY Yazgan, Türkiye'de VAR kararlarından en son şikâyet edecek kulübün Fenerbahçe olduğunu öne sürerek sözlerine şöyle devam etti: "Kendilerince bir algı oluşturma çabası içindeler. Size basit bir örnek vereyim: Bu sezon Fenerbahçe maçlarında 14 kez VAR incelemesine gidilmiş. Bu kararların 12'si Fenerbahçe lehine, yalnızca 2'si aleyhine çıkmış. Bu süreçte Fenerbahçe 5 penaltı kazanmış, rakipleri de 4 kırmızı kart görmüş. Bizim maçlarımıza baktığınızda ise yine 14 kez VAR incelemesi yapılmış. Bunların 9'u lehimize, 5'i aleyhimize sonuçlanmış. Aleyhimize verilen bu kararlarda iki kırmızı kart görmüşüz. Ortada oluşturulmaya çalışılan bir illüzyon var."