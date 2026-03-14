Son dakika haberi: Galatasaray evinde Başakşehir’e takılmadı! Fenerbahçe ile puan farkı 7’ye çıktı

57. dakikada Galatasaray öne geçti. Lang'ın sağdan kullandığı faulde, Singo arka direkte düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

64. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında Osimhen'in arka direkteki volesinde, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

66. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Yunus Akgün'ün pasında savunmanın arkasına sarkan Osimhen, ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol ettikten sonra şutunu çıkardı. Önce Ba'nın sonra da kaleci Muhammed'in müdahale ettiği meşin yuvarlak, buna rağmen ağlarla buluştu: 2-0

84. dakikada Galatasaray üçüncü golü buldu. Sol kanatta Lang'ın pasında savunmanın arkasına koşu yapan Yunus Akgün, ceza sahasına girdikten sonra topu uygun durumdaki Nhaga ile buluşturdu. Bu oyuncunun penaltı noktası civarında boş kaleye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti. Yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin yaptığı incelemede Yunus'un ofsaytta olmadığının tespit edilmesi üzerine hakem Batuhan Kolak, gol kararı verdi: 3-0

Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

G.SARAY 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yendikleri maçın kadrosundan 3 değişikliğe gitti.

Buruk, sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı'ya RAMS Başakşehir müsabakasında forma veremedi. Tecrübeli teknik adam, Liverpool mücadelesine ilk 11'de başlayan Jakobs ve Lemina'yı da yedeğe çekerken bu oyuncuların yerine Sallai, Eren Elmalı ve Yunus Akgün'ü görevlendirdi.