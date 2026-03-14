Süper Lig'de 22 yıl sonra bir ilk! Asen Albayrak tarihe geçti
Giriş Tarihi: 14.03.2026 20:47

Süper Lig’de 22 yıl sonra bir ilk! Asen Albayrak tarihe geçti

Göztepe – Alanyaspor maçını yöneten Asen Albayrak, Süper Lig’de 22 sene sonra görev alan ilk kadın hakem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçta Asen Albayrak düdük çaldı.

Asen Albayrak, Göztepe ile Alanyaspor maçıyla birlikte 22 sene sonra bir ilke imza attı.

28 yaşındaki Asen Albayrak, Süper Lig'de 22 sene sonra maç yöneten ilk kadın hakem oldu.

Süper Lig'de daha önce görev yapan ilk kadın hakem Lale Orta olmuştu. Lale Orta, 1999 yılında Sakaryaspor ile Ankaragücü arasındaki maçta düdük çalmıştı.

Lale Orta, hakemlik kariyeri boyunca Süper Lig'de 4 maçta görev almıştı.

Asen Albayrak bu sezon alt ligler ve Türkiye Kupası'nda toplam 15 maçta düdük çalmıştı. Asen Albayrak, kariyerinde ilk kez Süper Lig'de maç yönetti.

