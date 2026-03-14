Tedesco olaya uzak kaldı!

F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco, cezası nedeniyle maçı tribünden izledi. Takımını yardımcıları ile iletişim kurarak yönetmeye çalışan deneyimli hoca, bunda başarılı olamadı. Sarı-lacivertlilerde ağrıları bulunan Asensio ve Nene riske edilmek istenmedi. Maça kulübede başlayan bu oyuncular, 46. dakikada teknik heyet tarafından sahaya sürüldü. İkinci yarının başında Asensio ve Nene'nin yanı sıra Musaba ve Brown da takıma dahil oldu. Kerem, Mert Müldür, İsmail ve Fred ise kulübeye çekildi. Bu değişiklikler, sarı-lacivertlileri hücumda daha etkili hale getirdi ancak Samsun maçındaki gibi bir mucize gerçekleşmedi.

TAKIM ÇOK YORULDU

TEDESCO'NUN yokluğunda takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, şunları söyledi: "Futbol adına konuşabileceğimiz bir şey yok. Böyle kötü bir futbol akşamı yaşattığımız için taraftarımızdan özür dileriz. Çok fazla eksiğimiz var, takım çok yoruldu. Hep aynı futbolcular oynadı. Bu bir neden olabilir ama bizim için bahane değil. Bu sonuç, sadece arka arkaya gelen maçlar takımın sakatlık durumuyla ilgili olabilir."