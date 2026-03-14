Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR CANLI | Fırtına, Rizespor'u konuk ediyor! İşte Fatih Tekke'nin 11'i...
Giriş Tarihi: 14.03.2026 18:58 Son Güncelleme: 14.03.2026 19:02

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR CANLI | Fırtına, Rizespor'u konuk ediyor! İşte Fatih Tekke'nin 11'i...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Karşılaşma öncesinde Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu. Müsabakanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde.

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR CANLI | Fırtına, Rizespor’u konuk ediyor! İşte Fatih Tekke’nin 11’i...
Süper Lig'in 26.haftasında 'Karadeniz Derbisi' heyecanı yaşanacak. Ligde 54 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Ligin son 3 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, sahasında Fatih Karagümrük ve dış sahada da Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, art arda 4. karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Yeşil-mavili takım ise 26. hafta öncesinde 30 puanla 9. basamakta yer aldı. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Rize'deki müsabakayı Trabzonspor, 2-1 kazandı.

İŞTE 11'LER

TRABZONSPOR: Onana, Lovik, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Folcarelli, Muci, Augusto, Onuachu.

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Halil.

NOTLAR

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, mücadelede görev alamayacak.

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR CANLI | Fırtına, Rizespor'u konuk ediyor! İşte Fatih Tekke'nin 11'i...
