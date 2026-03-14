TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR CANLI | Fırtına, Rizespor’u konuk ediyor! İşte Fatih Tekke’nin 11’i...

Süper Lig'in 26.haftasında 'Karadeniz Derbisi' heyecanı yaşanacak. Ligde 54 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Ligin son 3 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, sahasında Fatih Karagümrük ve dış sahada da Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, art arda 4. karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Yeşil-mavili takım ise 26. hafta öncesinde 30 puanla 9. basamakta yer aldı. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Rize'deki müsabakayı Trabzonspor, 2-1 kazandı.

İŞTE 11'LER

TRABZONSPOR: Onana, Lovik, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Folcarelli, Muci, Augusto, Onuachu.

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Halil.

NOTLAR

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, mücadelede görev alamayacak.