Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli’den sakatlık sözleri!

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'da Tim Jabol Folcarelli maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Tim Jabol Folcarelli, "Bu maçı kazanmamız gerekiyordu, şarttı. Rizespor da buraya iyi oynamaya gelmişti. Bugün hocamız için oynadık, gayet önemli bir 3 puan oldu" dedi.
Geçirdiği sakatlıkla ilgili soruya Tim Jabol Folcarelli, "3 hafta uzak kaldığınız zor bir sakatlık sonrası yüzde 100'le dönmek mümkün olmayabiliyor. Birkaç gün içinde bir maç daha oynayacağız, sonra dinlenmek için fırsat olacak" cevabını erdi.