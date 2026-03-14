Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Volkan Kazak: "Hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmüyoruz"
Giriş Tarihi: 14.03.2026 16:49

Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Konyaspor mağlubiyeti sonrası, "Hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Penaltı pozisyonunu bize açıklamaları lazım. Konyalı oyuncu içeride Metin abi darp etti. Oyuncu sarı kart gördü Metin abi kırmızı" dedi.

İHA
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u konuk eden Kocaelispor, 2-1 mağlup oldu. Maçın uzatma dakikalarında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan kırmızı kart gördüğü için basın toplantısında yardımcı antrenör Volkan Kazak katıldı.

Oyunu değerlendiren ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kazak, "Oyunla ilgili çok söyleyecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Penaltı pozisyonunu bize açıklamaları lazım. Ya biz anlamıyoruz ya her hafta standart değişiyor. İki maç üst üste iç saha maçımıza bu hakem verildi.

Oyunculara sürekli parmağını kaldırarak tehditvari davranması bize tuhaf geldi. İçeride Metin abiyi (Metin Özkan) Konyalı oyuncu darp etti. Oyuncuya sarı kart gösterdiler, Metin abiyi ihraç ettiler" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Volkan Kazak: "Hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmüyoruz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz