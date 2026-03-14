Wilfried Singo: Taraftarımız bana hep destek verdi!

Süper Lig'de ilk golünü atan Wilfried Singo, "Taraftarın desteği inanılmazdı. Çok mutlu oldum golden ve taraftarın beni desteklemesinden dolayı, sadece bugün değil taraftarımız bana hep destek verdi" sözlerini dile getirdi.

Farklı bölgelerde görev almasına dair soruya Wilfried Singo, "Daha önce de söyledim. Benim için mevki fark etmiyor. Hocamız nerede görev verirse takıma yardımcı olmak isterim" cevabını verdi.