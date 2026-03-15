Aslan yedi bitirdi!

Liverpool fatihi Galatasaray, Avrupa dönüşü Başakşehir'i farklı yenerek en yakın rakibi F.Bahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı. Evindeki maçta istekli ve arzulu futboluna rağmen son vuruş sıkıntısı yaşayan Cimbom, Barış Alper'in prangası Ebosele'nin oyundan atılışı sonrası coştu. Singo ile başlayan gol şov, Osimhen ve Nhaga ile devam etti. Direkte patlayan iki top farkın daha da açılmasını engeledi. Cimbom, ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı
ABONE OL
OSİMHENSERİYE BAĞLADI
Victor Osimhen, dün akşam Başakşehir'e karşı bulduğu golle birlikte dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Sarı-kırmızılı takımın oynadığı son 9 maçta da gol katkısında bulunan Nijeryalı yıldız, 2014-15 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla en uzun seriyi yakalayan futbolcu oldu. Osimhen, bu süreçte 9 gol ve 4 asist kaydetti.
ASİST UZMANI YUNUS Yunus Akgün, dün Galatasaray'ın attığı 3 golün 2'sinin asistini yaptı. Toplamda 8 asiste ulaşan 25 yaşındaki futbolcu, bu istatistikte Beşiktaşlı Cerny ile birlikte 3. sırada bulunuyor. 10 asistle Fenerbahçeli Asensio zirvede yer alırken, ikinci sıranın sahibi ise 9 asistle yine Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın.
HAYALLERİMİZ ÇOK BÜYÜK
Maç 11'e 11 devam ederken 3 kritik kurtarışa imza atan Uğurcan'a övgüler yağdıran Yunus, "Performansı bizim için çok önemli. Onunla olduğumuz için mutluyuz" dedi. Yunus, şöyle devam etti: "Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman hedef şampiyonluktur. Başakşehir'i yenmek önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde de hayallerimiz çok büyük."
SİNGO 462 GÜN SONRA
Bundan önceki son golünü 7 Aralık 2024 tarihinde Monaco'nun Toulouse'u 2-0 yendiği maçta atan Wilfred Singo, 462 gün sonra topu filelerle buluşturdu. 25 yaşındaki FildişiSahilli futbolcu, Galatasaray'daikinci kez skora etki etti. Cimbom, daha önce Singo'nun asist yaptığı maçta Alanyaspor'u 1-0 yenmişti. Sarı-kırmızılılar, bu sezon savunma oyuncularından toplamda 7 gol buldu.
NHAGA TARİHE GEÇTİ
Galatasaray'ın genç yıldız Renato Nhaga, dün akşam sarı-kırmızılı formayla 3. maçına çıkarken Süper Lig'de ilk golünü kaydetti. Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor'u avlayan 18 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı 132 dakika içeresinde toplam 2 kez ağları sarstı. Ayrıca Süper Lig tarihindeGalatasarayformasıyla golatan ilk 2007doğumluoyuncu oldu.
BAYRAM HEDİYESİ VERECEĞİZ
Okan Buruk cezası nedeniyle maçı tribünden izlerken takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, "Fenerbahçe'nin kaybetmesi, Başakşehir maçının önemini biraz daha artırdı. Ancak bu motivasyonumuzu etkilemedi. İyi oyuncularla kazanmak bize keyif veriyor. Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool'u eleyerek ülkemize bayram hediyesi vermek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
64
Bu sezon 64 puan toplayan (20 ğalibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet) Galatasaray, lig tarihinde 26. maçlar itibarıyla bu sayıya ulaştığı daha önceki üç sezonu da şampiyon tamamladı.
8
Galatasaray, Başakşehir ile oynadığı son 8 lig maçından galibiyetle ayrıldı. Cimbom, bu süreçte rakibinin filelerini 21 kez havalandırırken, sadece 3 gol yedi.