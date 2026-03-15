Ayağa kalkma zamanı

G.Saray'a kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, takımı yeniden toparlamak istiyor. Başkan ve yönetim de derbiden sonraki antrenmanlarda tesislere giderek destek görüntüsü verdi. Siyah-beyazlılar, milli ara öncesi bugün Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. İlk yarıda evinde öne geçtiği maçta rakibine 2-1 yenilen Beşiktaş, rövanşı almaya çalışacak. Ardından gelecek hafta içi Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak. Beşiktaş'ta bu iki maçı kazanıp milli araya moralli girme hesapları yapılıyor.
ANKARA'DA SEVGİ SELİ
Beşiktaş, Ankara'da taraftarları tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Otel önünde toplanan siyah-beyazlı futbolseverler, meşale ve tezahüratlarla takımlarına moral verdi. Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'a yoğun sevgi gösterisinde bulunuldu.