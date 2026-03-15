Beşiktaş’ın deplasman serisi Ankara’da devam etti!

GENÇLERBİRLİĞİ EVİNDE 7 MAÇ SONRA MAĞLUP

Natura Dünyası Gençlerbirliği, ligde evinde 7 maç sonra sahadan puansız ayrıldı.

Başkent ekibi, bu maç öncesi sahasındaki son yenilgisini 26 Ekim 2025'te yaşadı. TÜMASON Konyaspor'a, 10. hafta mücadelesinde 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra Eryaman Stadı'ndaki 7 lig maçında 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Gençlerbirliği, TÜMASON Konyaspor maçının ardından Ankara'da sırasıyla RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u 4-3 yendi.

Sezonun ikinci yarısına Samsunspor (1-1) beraberliği ile başlayan Gençlerbirliği, başkentte Gaziantep FK engelini ise 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Başkent temsilcisi, Eryaman Stadı'nda daha sonra Çaykur Rizespor (2-2) ve Zecorner Kayserispor (0-0) ile berabere kaldı.

Ligde son galibiyetini 1 Şubat'ta evinde Gaziantep FK karşısında 2-1'lik skorla elde eden başkent ekibinin, 3 puan hasreti 6 maça çıktı.

25 puanı bulunan Gençlerbirliği, Süper Lig'deki son 6 maçında 3'er mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Son 4 lig maçında gol atamayan kırmızı-siyahlıların, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı da 3 puana düştü.