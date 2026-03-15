Beşiktaş'ta Junior Olaitan'dan Galatasaray derbisi itirafı!
Giriş Tarihi: 15.03.2026 22:30

Beşiktaş’ta Junior Olaitan’dan Galatasaray derbisi itirafı!

Beşiktaşlı futbolcu Junior Olaitan, Gençlerbirliği maçından sonra konuştu.

Beşiktaş’ta Junior Olaitan’dan Galatasaray derbisi itirafı!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında 2-0 kazanan Beşiktaş'ta Junior Olaitan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Junior Olaitan, "Bizim için kolay bir maç olmadı derbiden sonra. Özellikle kaybetmeme serimiz vardı, kazanarak geliyorduk ve ardından bir mağlubiyet. Böyle bir maçın ilk yarısı da kolay olmadı. Kırmızı kart oldu ve istediğimizi yapamadık ilk yarıda. İkinci yarıda daha önde oynamaya başladık ve kazandık" dedi.

Sol kanatta oynamasına dair soruya Junior Olaitan, "Ben bununla ilgili daha önce de söyledim. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve her pozisyonda oynamaya hazır olmanız gerekiyor. Ben de kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Hocamıza da teşekkür ediyorum, bana güveniyor. Hangi pozisyon olursa olsun elimden geleni yapmaya çalışıyorum" cevabını verdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’ta Junior Olaitan’dan Galatasaray derbisi itirafı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz