Beşiktaş’ta Junior Olaitan’dan Galatasaray derbisi itirafı!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında 2-0 kazanan Beşiktaş'ta Junior Olaitan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Junior Olaitan, "Bizim için kolay bir maç olmadı derbiden sonra. Özellikle kaybetmeme serimiz vardı, kazanarak geliyorduk ve ardından bir mağlubiyet. Böyle bir maçın ilk yarısı da kolay olmadı. Kırmızı kart oldu ve istediğimizi yapamadık ilk yarıda. İkinci yarıda daha önde oynamaya başladık ve kazandık" dedi.