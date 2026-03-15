Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’den serbest vuruş golü sözleri!

Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında 2-0 kazanan Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Orkun Kökçü, "Aslında ilk devrede biraz zorlandık, Galatasaray maçındaki gibi. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Orada topu daha fazla çevirmemiz lazımdı ama daha çok topu almaya gittik. O da önde eksik kalmamıza neden oldu. Ortadan oynamayı denedik, rakip de bunu bekliyordu. Bunu iyi yapamadık. Hocamız da devrede bunu söyledi. İkinci yarıda daha önde oynadık. Pozisyonlar yakaladık ve 2-0 kazandık" dedi.