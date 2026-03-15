Bir daha olursa gidersin!

Fenerbahçe'de kritik toplantı yapıldı, Tedesco'ya, 'Kaybetme lüksün kalmadı' ültimatomu verildi. Devin Özek ve İtalyan hoca dün yönetime rapor sundu. Ardından Başkan Saran, Tedesco ile özel görüştü. Sahadaki performansın artması ve puan kaybı yaşanmaması yönünde telkinde bulundu
Fenerbahçe'de şok Karagümrük yenilgisinden sonra dün teknik direktör Domenico Tedesco'nun kaderi masaya yatırıldı. İtalyan hoca ve sportif direktör Devin Özek, öğleden sonra kulübe geldi, yönetimin huzuruna çıktı. Başkan Sadettin Saran daha sonra 40 yaşındaki çalıştırıcı ile bire bir makamında özel görüşme yaptı. Burada başkan, takımın nedenkötü olduğunu sorguladı. Genç teknik adam da bir motivasyon kaybı yaşandığını, takımda bazı oyuncuların performansındanmemnun olmadığını özellikle belirtti. Daha sonra yönetim kurulunu toplayan Saran, herkese fikrini sordu. Bir kısım, Tedesco ile yolların ayrılması gerektiğini belirtirken bir bölüm yönetici ise kalan maça da İtalyan hocayla çıkılması gerektiğini vurguladı. Bu gelişmeler yaşanırken sezon sonunda seçim olacağı da gündeme geldi. Yönetim, uzunvadeli yeni bir isme takımı teslimetmenin doğru olmadığı konusunda fikir tartışması yaşadı.
TAZMİNATIN YÜKSEKLİĞİ DE ETKEN
Asıl önemli konulardan biri ise Tedesco'nun tazminatıydı. Fenerbahçe'den yıllık yaklaşık4 milyon Euro kazanan ve 2027 sonuna kadar sözleşmesi olan 40 yaşındaki hocanın maliyetinin 6 milyon Euro'yu bulması da yönetimin operasyonda geri adım atmasına neden oldu. Bu rakamları göz önünde tutan Fenerbahçe'dehem Devin Özek'in hem de Tedesco'nunşimdilik devam etmesi konusundafikir birliğine varıldı. Salı günü Gaziantep FK ile oynanacak maç, hoca ve ekibi için final karşılaşması olacak.
SEÇİM MESAJI: 2027'YE KADAR BERABERİZ
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetim toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Hem Tedesco ve Devin Özek hem de takım kaptanlarıyla konuştuklarını söyleyen Başkan, "Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Bu arada primler verilmemiş gibi spekülasyonlar var. Hak edilip de verilmeyen prim yok. Bunları söyleyenler yalan söylüyor. Bugüne kadar söylediğimiz futbolun tam dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık, çok üzüldük. Bugün (dün) arkadaşlarla da konuştuk. Devin Özek'le de devam ediyoruz" dedi. Taraftar grubu GFB'nin iftarına da katılan Saran, çarpıcı bir ifade kullandı. Futbolseverlere, "Sizlerşimdi her zamankinden daha da önemlisiniz.İnşallah bu zor günleri birlikte aşacağız.2027'ye kadar beraberiz. Desteğiniz olmadanolmaz" mesajını verdi. Bilindiği üzere F.Bahçe'de 2026 yılında olağanüstü seçime gidilecek. 2027'de ise olağan seçimli genel kurul gerçekleşecek. Bu açıklama,Saran'ın, olağanüstü seçimde aday olacağışeklinde yorumlandı.