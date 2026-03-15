Bizimle değilsiniz!

Teknik direktör Sergen Yalçın, kiralık gidenlerin dönüşünü istemiyor. Beşiktaş’ın bu yaz ödünç verdiği 11 oyuncudan Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Amir Hadziahmetovic’in takımları satın alma opsiyonlarını kullanacak. Kalan 8 futbolcu, siyah-beyazlı kubülün yeni sezon planlamasında yer alabilecek seviyede görülmedi
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin yazın kiralık olarak gönderilen oyuncularla ilgili düşüncesi netleşti. Siyah-beyazlılar; Al Musrati,Elan Ricardo, Can Keleş, TayyipTalha Sanuç, Jean Onana, JoaoMario, Amir Hadziahmetovic,Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi,Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi olmak üzere 11 futbolcuyu çeşitli takımlara kiraladı. Muçi'nin 8.5milyon Euro'lukopsiyonunuTrabzonspor'un, Semih'in 12 milyon Euro'luk satın alma şartını Cagliari'nin ve Hadziahmetovic'in 3 milyon Euro'luk opsiyonunu Hull City'nin kullanacağı kaydedildi. Bu 3 ismin dışındaki oyunculardaaranan performans bulunamadı.
OPSİYONLARI TERCİH EDİLMEYECEK
Geri kalan oyuncuların değerlendirmeleri yapıldı ve yeni sezona dair planlamada yer alabilecek seviyede iyi gidişatı olan bir kiralık oyuncu görülmedi. Musrati, Onana,Mario gibi futbolcuların opsiyonubulunsa da şu an forma giydiklerikulüpler tarafından kullanılmasıbeklenmiyor. Beşiktaş'ın, bu oyunculara sezon sonunda yeniden kendilerine takım bulmalarını söyleyeceği belirtildi.
'BEŞİKTAŞ'TAN GİTMEK İSTEMEDİM' Semih Kılıçsoy önceki gün verdiği röportajda Beşiktaş ile ilgili soruya, "Ben hiç gitmek istemedim. Oradaki misyonumu tamamlamadığımainanıyordum, kalıp başarılıolmak istiyordum. Her şey iyi giderken beni bir anda bilinmezliğe ittikleri için o ara biraz mentalim zorlanmıştı" diye konuştu.
ERNEST MUÇİ
Arnavut yıldız, Trabzonspor formasıyla çıktığı 28 maçta 13 gol atarken 7 asistlik performans sergiledi.
HADZİAHMETOVİC
Hull City ile İngiltere Championship'te 32 maça çıkan Bosnalı orta saha 3 asist yaptı.