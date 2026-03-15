Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bunlar tesadüf olamaz!
Giriş Tarihi: 15.03.2026

Oluşturmaya çalıştıkları yapının bir sene içinde kendini gösterdiğini söyleyen Fatih Tekke, oyuncularından kulüp çalışanlarına kadar herkese teşekkür etti

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı: "Zor maçtı ama oyuncularımın oyunu istemesi biraz moralimi düzeltti. Tekrar Orhan abiye Allah rahmet eylesin. Oluşturmaya çalıştığımız yapı kısa sürede kendini göstermeye başladı. Çok iyi şeyler başardık. 1 senede sonuca bakıldığında bunların tesadüf olması mümkün değil. Doktor Metin abiden, Gökhan'a, iletişimcilere, şoförlerimize, çaycımıza, temizlikçi ablalarımıza… Taraftarlarımızdan destek istiyoruz."

HİÇ YENİLMEDİ!
Fatih Tekke, Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

