Bunlar tesadüf olamaz!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı: "Zor maçtı ama oyuncularımın oyunu istemesi biraz moralimi düzeltti. Tekrar Orhan abiye Allah rahmet eylesin. Oluşturmaya çalıştığımız yapı kısa sürede kendini göstermeye başladı. Çok iyi şeyler başardık. 1senede sonuca bakıldığında bunlarıntesadüf olması mümkün değil. Doktor Metin abiden, Gökhan'a, iletişimcilere, şoförlerimize, çaycımıza, temizlikçi ablalarımıza… Taraftarlarımızdan destek istiyoruz."
HİÇ YENİLMEDİ!
Fatih Tekke, Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.