Giriş Tarihi: 15.03.2026 18:13

CANLI | Süper Lig’de Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 26. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Salih Mazlum üstlenecek. VAR'da Erkan Engin, AVAR'da ise Candaş Elbil görev alacak.

Gençlerbirliği - Beşiktaş karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Tongya, Göktan Gürpüz, Traore, Metehan Mimaroğlu, Koita.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cerny, Olaitan, Oh.

