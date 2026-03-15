CANLI | Süper Lig’de Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Salih Mazlum üstlenecek. VAR'da Erkan Engin, AVAR'da ise Candaş Elbil görev alacak.
Gençlerbirliği - Beşiktaş karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.
MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN!
MUHTEMEL İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Tongya, Göktan Gürpüz, Traore, Metehan Mimaroğlu, Koita.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cerny, Olaitan, Oh.