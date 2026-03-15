Değirmen bu kez öğütmedi

Fenerbahçe, son 8 senede teknik direktör konusunda istikrarsız bir grafik çizdi. 2018'deAli Koç'un başkanlığıile başlayan hocadeğirmeninde geçicilerde dahil toplamda12 teknik adamla yollarayrıldı. İlk olarak Phillip Cocu göreve getirilirken bu birliktelik sadece 4 ay sürdü. Yerine yardımcısı Erwin Koeman gelirken sonrasında Ersun Yanal koltuğa oturdu. Geçiş sürecinde Tahir Karapınar'a emanet edilen sarı-lacivertli takım, 2020'de Erol Bulut'a verildi. 8 ay sonra Emre Belözoğlu geçici olarak gelirken 2021-2022'nin başında Vitor Pereira, devre arasında İsmail Kartal ile devam edildi. Son 4 sezonda iseJorge Jesus, İsmailKartal, Jose Mourinhove Domenico Tedescoteknik patronlukyaptı. Tedesco hâlâkoltukta...