Değirmen bu kez öğütmedi
Giriş Tarihi: 15.03.2026

UĞUR ÇEM
Fenerbahçe, son 8 senede teknik direktör konusunda istikrarsız bir grafik çizdi. 2018'de Ali Koç'un başkanlığı ile başlayan hoca değirmeninde geçiciler de dahil toplamda 12 teknik adamla yollar ayrıldı. İlk olarak Phillip Cocu göreve getirilirken bu birliktelik sadece 4 ay sürdü. Yerine yardımcısı Erwin Koeman gelirken sonrasında Ersun Yanal koltuğa oturdu. Geçiş sürecinde Tahir Karapınar'a emanet edilen sarı-lacivertli takım, 2020'de Erol Bulut'a verildi. 8 ay sonra Emre Belözoğlu geçici olarak gelirken 2021-2022'nin başında Vitor Pereira, devre arasında İsmail Kartal ile devam edildi. Son 4 sezonda ise Jorge Jesus, İsmail Kartal, Jose Mourinho ve Domenico Tedesco teknik patronluk yaptı. Tedesco hâlâ koltukta...

KOÇ İLE SARAN DÖNEMİNDEKİ HOCALAR
2018 ........ Phillip Cocu .................(4 ay)
2018 ........ Erwin Koeman ......... (Geçici)
2018-20 .. Ersun Yanal ................(14 ay)
2020 ........ Tahir Karapınar ........ (Geçici)
2020-21 .. Erol Bulut ....................(8 ay)
2021 ........ Emre Belözoğlu ....... (Geçici)
2021 ........ Vitor Pereira ...............(6 ay)
2022 ........ İsmail Kartal ...............(6 ay)
2022-23 .. Jorge Jesus .................(12 ay)
2023-24 .. İsmail Kartal ...............(12 ay)
2024-25 .. Jose Mourinho ..........(14 ay)
2025-26 ..... Domenico Tedesco .........(Devam)

11 yıldır şampiyon olamayan F.Bahçe'de en uzun süre teknik direktörlük görevinde bulunan iki isim 14 ayla Ersun Yanal ve Jose Mourinho oldu. En kısa süre ise 4 ay ile Phillip Cocu'nun.

