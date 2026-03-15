Devire devire Devler Ligi’ne

Çaykur Rizespor’u tek golle geçen Trabzonspor, ikinci sıradaki F.Bahçe ile puanları eşitleyip Şampiyonlar Ligi iddiasını ortaya koydu. Karadeniz derbisinde özellikle ilk yarıda yakaladığı fırsatları harcayan bordo-mavililer, 51. dakikada Zubkov'un asistinde kral golcüsü Paul Onuachu ile ağları havalandırıp altın değerinde bir galibiyet aldı. Ligde 4'te 4 yapan Fırtına, çarşamba günü Eyüpspor ile karşılaşacak
10'UN ADI ONUACHU Trabzonspor'un 2.01'lik dev santrforu Paul Onuachu, fırtına gibi esmeye devam ediyor. Son 8 Süper Lig maçında da gol atan Nijeryalı yıldız, Burak Yılmaz'dan (Mayıs-Kasım 2011; 11 maç) bu yana bordo- mavili formayla üst üste 8 karşılaşmada fileleri havalandıran ilk oyuncu oldu. Kupa karşılaşmalarıyla birlikte oynadığı son 10 maçın tamamında toplamda 12 kez fileleri bulan başarılı oyuncu, harika performansıyla parmak ısırttı. Ligde toplamda 21 gole ulaşan Paul Onuachu, zirvede oturduğu krallık yarışında da rakipleriyle farkı açmaya devam etti.
SAVAŞMAYA DEVAM
Maçın ardından konuşan Onuachu, "Kaybettiğimiz Orhan Kaynak hocamızın ailesine başsağlığı dilerim. Çok acı, çok üzücü bir durum. Bu maça çıkmak çok kolay olmadı. Bu ligde her maç zor. Rakibin de hakkını teslim etmek gerekir. Savaşmaya devam ediyoruz. Takımca gelişmeye devam edeceğiz" dedi.
ONANA: TECRÜBEMİN GEREĞİNİ YAPTIM!
Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi Andre Onana, kendileri için her anlamda çok özel bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Yardımcı antrenörümüzü kaybettik. Şehir adına, hepimiz adına maça çıkmak zordu. Ailesine onların hep yanında olduğumuzu belirtmek isterim" dedi. Kamerunlu file bekçisi, gol öncesinde Muçi'ye gönderdiği pasla atağın başlangıcını yapmasıyla ilgili olarak ise, "Bazı anlarda karar almak zorundasınız. Muçi zaten oyunu okuması ve hızıyla bilinen bir oyuncu. Tecrübem gereği bana opsiyon sundular. Bazen fırsatlar bulabilmek adına ekstra şanslar ortaya çıkıyor. Güzel de bir gol oldu. Bu açıdan mutluyum" ifadesini kullandı.
AĞABEYİM İSPANYA'YA GEZMEK İÇİN GİTTİ!
Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Oulai, mücadele sonrası ağabeyinin, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid-Manchester City maçını davetli olarak izlemesiyle ilgili konuştu. İspanyol basınında transfer haberleri çıkan 19 yaşındaki orta saha, "Bununlailgili söyleyecek herhangi bir şeyim yok.Şu an tamamen Trabzonspor'a odaklanmışdurumdayım. Ağabeyimin orayasadece gezmeye gittiğini düşünüyorum. Ben kulübüme ve oyunuma odaklandım. Sizin de az evvel belirttiğiniz gibi ligde ikinci sıradayız ve daha yukarısı için çalışmaya devam etmek istiyorum" dedi.
ORHAN KAYNAK UNUTULMADI
Maç öncesinde hafta içerisinde hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için stadyumdaki dev ekrandan görseller yayımlandı. İki takım oyuncuları, ısınmaya Kaynak'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle çıktı.
28
Bu sezon evinde çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle 28 puan toplayan Fırtına, tek mağlubiyetini F.Bahçe'den aldı (2-3).