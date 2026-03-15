Erzurumspor FK 3 puanı 3 golle aldı!

1'inci Lig 31'inci hafta maçında Erzurumspor FK, sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
7'nci dakikada defansı geçerek kaleci Emir Dadük'le karşı karşıya kalan Benhur Keser'in sol çaprazdan şutunda top üsten auta gitti.
29'uncu dakikada sol kanattan kale çizgisine kadar inen Rodriguez, Eren Tozlu'ya pas çıkardı. Eren Tozlu, yerde kalınca topu defans kornere gönderdi.
30'uncu dakikada Sefa Akgün'ün kullandığı korner atışında top, Chaadev'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
36'ncı dakikada sağ kanattan cezaalanına giren Eren Tozlu'nun şutu kaleyi paralel geçerek auta gitti.
40'ıncı dakikada köşe vuruşundan gelen topa yükselen Yakup Kırtay'ın kafa şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü, defans uzaklaştırdı.
43'üncü dakikada Eren Tozlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa vuran Benhur Keser'in şutu kaleciden döndü. Topu önünde bulan Rodriguez, ağlara gönderdi: 2-0.
İlk yarı Erzurumspor FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
51'inci dakikada Orhan Ovacıklı'nın ortasına Eren Tozlu kafayla vurdu. Bu pozisyonda top kalecide kaldı.
61'inci dakikada Chaadev'in kullandığı serbest atışta Orbanic topu sektirince defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
90+1'inci dakikada Crociata sağ kanattan cezaalanına girdikten sonra sert ve düzgün vurdu, top ağlara gitti: 3-0.
Maçı Erzurumspor FK 3-0 kazandı.
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Barış Çiçeksoyu
ERZURUMSPOR FK: Orbanic- Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye (Dk.84 Adem Eren), Mustafa Fettahoğlu (Dk.59 Fernnando), Sefa Akgün (Dk.84 Murat Cem), Rordiguez (Dk.74 Crociata), Benhur Keser (Dk.74 Hüsamettin Yener), Eren Tozlu
ATAKAŞ HATAYSPOR: Emir Dadük- Ersin Aydemir, Hakan Cinemre, Yiğit Ali, Cenk Doğan (Dk.Seyit Gazanfer), Muhammed Gönülaçar, Osman, Danjuma (Dk.63 Ünal Emre), Chaadaev (Dk.70 Deniz Aksoy), Ali Yıldız (Dk.63 Baran Saka), Ating (Dk.70 Yılmaz Cin)
GOLLER: Dk.30 Chaadev (kk) Dk.43 Rodriguez, Dk.90+1 Crociata (Erzurumspor FK)
SARI KARTLAR: Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Hakan Cinemre, Sharif Osman (Atakaş Hatayspor)