Fenerbahçe'ye Gaziantep FK maçı öncesi 2 müjde!
Giriş Tarihi: 15.03.2026 19:31

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasındaki Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklara start verildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan bir diğer isim Milan Skriniar ise bireysel saha çalışmalarına start verdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

