Fenerbahçe’ye Gaziantep FK maçı öncesi 2 müjde!

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklara start verildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.