Galatasaray üst üste 8 lig maçında rakibine üstünlük kurdu

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir FK ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan müsabakanın ilk yarısında Galatasaray; Gabriel Sara, Yunus Akgün, Lucas Torreira ve Victor Osimhen ile rakip kalede pozisyonlar üretirken, konuk ekip ise Yusuf Sarı ile etkili oldu. Dengeli geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise oyun daha hareketliydi. Mücadelenin 56'ncı dakikasında Başakşehir'de Festy Ebosele kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kırmızı karttan bir dakika sonra Galatasaray, Wilfried Singo'nun golüyle öne geçti: 1-0. Golün ardından baskısını artıran sarı-kırmızılı ekip, 66'ncı dakikada Victor Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkarırken, 84'üncü dakikada ise Renato Nhaga ile skoru belirledi: 3-0. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray kritik mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla 64 puana yükselen sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 7'ye çıkardı.

İÇ SAHADA YENİLMEZLİK SERİSİ 32 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, RAMS Başakşehir FK maçıyla birlikte Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Ligde son iç saha yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından çıktığı 32 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı 32 maçın 26'sını kazanırken, 6 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Aynı zamanda Galatasaray, bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçın 11'inde 3 gol veya daha fazlasını kaydederken, yalnızca Beşiktaş, Trabzonspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında bu başarıya ulaşamadı. Galatasaray, Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon en fazla iç saha maçında 3 gol veya üzeri kaydeden takım konumunda yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI 21'İNCİ GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir FK'yı 3-0 mağlup ederek rakibine karşı 21'inci galibiyetini aldı. 2007-2008 sezonundan itibaren başlayan rekabette iki takım 36'ncı kez karşı karşıya geldi. Son maça kadar Galatasaray 20, Başakşehir 7 galibiyet elde etti, 8 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, rakibine karşı toplam galibiyet sayısını 21'e çıkarmış oldu. Aynı zamanda iç sahadaki maçlarda da üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i evinde konuk ettiği 18 karşılaşmada 11'inci galibiyetini almış oldu. Bu müsabakaların 5'i beraberlikle sonuçlanırken, sarı-kırmızılar 2 kez yenilmişti.