Galatasaray’a şampiyonluk için 6 galibiyet yetecek!

ALTI GALİBİYET ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTIRACAK

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de kalan 8 maçın 6'sını kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, Süper Lig'in kalan bölümünde Göztepe (D), Trabzonspor (D), Kocaelispor, Natura Dünyası Gençlerbirliği (D), Fenerbahçe, Samsunspor (D), Hesap.com Antalyaspor ve Kasımpaşa (D) ile karşılaşacak. Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu maçların 6'sından 3 puan çıkarırsa üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna uzanacak.

Sezonun geri kalan bölümünde maç başına 2,46 puan ortalaması yakalayan "Cimbom" aynı performansı devam ettirmesi halinde yaklaşık 20 puan alarak zafere ulaşacak.

OKAN BURUK, FUTBOLCUYKEN BAŞARDIĞINI TEKNİK ADAM OLARAK TEKRARLAMAK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde yaşadığı 4 sezon üst üste şampiyonluk serisini teknik adam olarak tekrarlamaya çok yaklaştı.

Sarı-kırmızılı ekibin sembol isimlerinden olan Buruk, 1996-2000 arasında Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyon olarak rekor kıran takımın önemli parçalarından biriydi. Teknik adam olarak Galatasaray'da son 3 sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Buruk, bu sezon da ipi önde göğüslemeleri durumunda futbolculuk kariyerindeki başarısını tekrarlayacak.

Futbolcu ve teknik adam olarak Türkiye'de en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, hem apoletlerine bir yıldız daha ekleyecek hem de Galatasaray'a ait şampiyonluk serisi rekorunu egale edecek.

SON 31 SEZONDA 15 ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, Süper Lig'de son 31 sezonda 15 kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'ye Avrupa'dan kupa getiren tek futbol takımı olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarında da açık ara rakiplerinin önünde bulunuyor. Galatasaray, lider olduğu ligin yanı sıra kupada ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor.

Avrupa'da İngiliz temsilcisi Liverpool'u UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 1-0 yenen Galatasaray, 18 Mart Çarşamba günkü rövanş mücadelesinde iyi bir sonuç alarak çeyrek finale yükselmeye çalışacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğa ulaşmak için mücadele edecek.

Ligde 1994-1995 sezonundan bu yana 15 kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki 16, toplamda ise 26. şampiyonluğunu kovalayacak.