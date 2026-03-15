İcardi yine kutlamada yok

Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Mauro İcardi, mücadeleye kulübede başladı. Arjantinli forvet 75. dakikada Osimhen'in yerine oyuna dahil olurken sadece 1 kez topla buluşabildi. Müsabakanın ardından ise İcardi'nin kutlamalarda yer almaması dikkat çekti. 33 yaşındaki futbolcu ne maç sonu üçlüsünde ne de kulübün paylaştığı soyunma odası görüntülerinde ekrana yansımadı.
YAŞLILARA BÜYÜK VEFA
18-24 Mart tarihine denk gelen 'Yaşlılara Saygı Haftası' dün RAMS Park'ta kutlandı. Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı'nın kurduğu huzurevi olan Galatasaraylılar Yurdu'nda kalan yaşlılar, toplumsal farkındalık amacıyla Başakşehir maçının seremonisinde futbolculara eşlik etti.