İstanbulspor'un acı günü! Genç futbolcu hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 15.03.2026 09:54 Son Güncelleme: 15.03.2026 10:20

İstanbulspor'un kanser tedavisi gören genç futbolcusu Baran Alp Vardar, hayata gözlerini yumdu.

  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, bir süredir kanser tedavisi gören genç futbolcu Baran Alp Vardar'ın vefat ettiğini duyurdu.

Sarı-siyahlı ekipten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz. Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı. Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar'a Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Mekânın cennet olsun Baran Alp… Seni asla unutmayacağız.

Canımız Baran Alp'in cenazesi, Beylikdüzü Mevlana Camii'nde 15.03.2026 Pazar (Bugün) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir"

SÜPER LİG'DE FORMA GİYMİŞTİ...

Baran Alp, İstanbulspor altyapısında gösterdiği başarılı performansın ardından 2023-2024 sezonunda A takıma yükselmiş ve Süper Lig'de 3 karşılaşmaya çıkmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz