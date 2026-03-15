Konyaspor kazandı Selçuk İnan çıldırdı

İki maçtır kazanamayan Konyaspor, deplasmanda Kocaelispor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Körfezekibi, savunmanın hatasında59'da Serdar Dursun ileüstünlüğü buldu. Son anlara girilirken Konya'da BrazKramer, 86'da dengeyi getirdi. 90+3'te yeşil-beyazlılar, penaltı kazandı. Hakeminkararına itiraz edenKocaelispor hocası Selçukİnan, kırmızı kart gördü.41 yaşındaki çalıştırıcı, tepki olarakyedek kulübesiyle birliktesoyunma odasının yolunu tuttu. Konya'da beyaz noktanın başına geçen Muleka, topu ağlara yolladı. Konya, İlhan Palut yönetiminde 6 maçta ikinci galibiyetini aldı.
HAKEMİ SEVMİYORUM Selçuk İnan maçın ardından "Bu hakemi (Cihan Aydın) sevmiyorum. Onun da benden nefret ettiğini biliyorum" dedi.