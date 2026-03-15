Konyaspor kazandı Selçuk İnan çıldırdı
Giriş Tarihi: 15.03.2026

Konyaspor kazandı Selçuk İnan çıldırdı

Konyaspor kazandı Selçuk İnan çıldırdı
İki maçtır kazanamayan Konyaspor, deplasmanda Kocaelispor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Körfez ekibi, savunmanın hatasında 59'da Serdar Dursun ile üstünlüğü buldu. Son anlara girilirken Konya'da Braz Kramer, 86'da dengeyi getirdi. 90+3'te yeşil-beyazlılar, penaltı kazandı. Hakemin kararına itiraz eden Kocaelispor hocası Selçuk İnan, kırmızı kart gördü. 41 yaşındaki çalıştırıcı, tepki olarak yedek kulübesiyle birlikte soyunma odasının yolunu tuttu. Konya'da beyaz noktanın başına geçen Muleka, topu ağlara yolladı. Konya, İlhan Palut yönetiminde 6 maçta ikinci galibiyetini aldı.

HAKEMİ SEVMİYORUM
Selçuk İnan maçın ardından "Bu hakemi (Cihan Aydın) sevmiyorum. Onun da benden nefret ettiğini biliyorum" dedi.

Konyaspor kazandı Selçuk İnan çıldırdı
