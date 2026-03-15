Levent Açıkgöz: "Maça iyi başlayamadık"

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, "Erzurum galibiyetinden sonra buraya da puan yada puanlar için gelmiştik. Maça iyi başlayamadık. Rakibe de çok pozisyon vermedik ama ilk devrenin sonunda 1-0 yenik duruma düştük. Oyunun genelinde mücadele kısmımız iyi oldu. İnşallah bundan sonraki Pendikspor maçına daha iyi hazırlanıp hedefimize doğru ilerleyeceğiz" diye konuştu.