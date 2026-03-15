Levent Açıkgöz: "Maça iyi başlayamadık"
Giriş Tarihi: 15.03.2026 16:05 Son Güncelleme: 15.03.2026 16:07

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, Sivasspor karşısında maça iyi başlayamadıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, "Erzurum galibiyetinden sonra buraya da puan yada puanlar için gelmiştik. Maça iyi başlayamadık. Rakibe de çok pozisyon vermedik ama ilk devrenin sonunda 1-0 yenik duruma düştük. Oyunun genelinde mücadele kısmımız iyi oldu. İnşallah bundan sonraki Pendikspor maçına daha iyi hazırlanıp hedefimize doğru ilerleyeceğiz" diye konuştu.

