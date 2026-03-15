Liverpool’da Arne Slot’tan Galatasaray rövanşı sözleri!

"BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Macar yıldız Dominik Szoboszlai, Tottenham maçının ardından şu sözleri dile getirdi: "Bu büyük bir hayal kırıklığı. Ne olduğunu bilmiyorum, söyleyecek bir şeyim yok. Yine son dakikada... Bu sezon kaçıncı kez oldu bilmiyorum. Kendimize gelmeliyiz çünkü böyle devam edersek, Konferans Ligi'nde yer alırız! Neden böyle oluyor bilmiyorum. Uyanmamız gerekiyor."