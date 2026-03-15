Liverpool’da Arne Slot’tan Galatasaray rövanşı sözleri!

Premier Lig'de Tottenham ile puanları paylaşan Liverpool'da teknik direktör Arne Slot açıklamalarda bulundu.
Taraftarın tepkisine dair Arne Slot, "Bence onların hissettiği hayal kırıklığını biz de aynı şekilde hissettik. Bu sezon ilk kez değil; maçların sonlarında gol yiyoruz ve kaybetmememiz gereken puanları kaybediyoruz. O anda taraftarlar da dahil olmak üzere herkes hayal kırıklığına uğruyor. Bunu kabul ediyoruz" dedi.
Galatasaray ile oynanacak rövanş maçına dikkat çeken Arne Slot, "Taraftarlar çarşamba günü yine arkamızda olacaklar ve bizi destekleyecekler" sözlerini dile getirdi.
Arne Slot sözlerini, "Bir kez daha son dakikada gol yiyip puan kaybettikten sonra hepimizin çok büyük hayal kırıklığına uğradığını gayet iyi anlıyorum" şeklinde sürdürdü.
Taraftarın tepkisine vurguda bulunan Arne Slot, "Bunun takıma yönelik olduğunu düşünüyorum ve bunu tamamen anlıyorum. Formda olmayan Tottenham'a karşı evinde puan kaybettikten sonra hayal kırıklığı hissetmemek mümkün mü" ifadelerini kullandı.
Galatasaray maçında büyük bir performans sergilemeleri gerektiğini belirten Arne Slot, "Şimdi yapmamız gereken, bu hayal kırıklığını Galatasaray maçına taşımak ve büyük bir performans ortaya koymak. Hepimizin hayal kırıklığı yaşadığı çok açık. Artık bana ve oyunculara düşen görev, bu hayal kırıklığını Çarşamba akşamına taşımak ve taraftarlara hak ettikleri performansı ve sonucu göstermek" şeklinde konuştu.
"BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI"
Macar yıldız Dominik Szoboszlai, Tottenham maçının ardından şu sözleri dile getirdi: "Bu büyük bir hayal kırıklığı. Ne olduğunu bilmiyorum, söyleyecek bir şeyim yok. Yine son dakikada... Bu sezon kaçıncı kez oldu bilmiyorum. Kendimize gelmeliyiz çünkü böyle devam edersek, Konferans Ligi'nde yer alırız! Neden böyle oluyor bilmiyorum. Uyanmamız gerekiyor."