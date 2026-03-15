Sakaryaspor, Vanspor FK’yı 90+4’te yıktı!

Giriş Tarihi: 15.03.2026 18:00

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Sakaryaspor, Vanspor FK’yı 2-1’lik skorla mağlup etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Vanspor FK'yı konuk etti. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta Turgut Doman düdük çaldı. Sakaryaspor, Vanspor FK karşısında 2-1'lik skorla kazandı.

Sakaryaspor'un gollerini 30'uncu dakikada Mohamed Fofana ile 90+4'üncü dakikada Ruan kaydetti. Vanspor FK'da fileleri 62'nci dakikada Santeri Hostikka havalandırdı.

Sakaryaspor'da Ruan, 90+6'ncı dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Vanspor FK 43, Sakaryaspor ise 30 puana yükseldi.

