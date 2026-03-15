Samsunspor, Kayserispor’u 90+3’te devirdi!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Samsunspor, Kayserispor karşısında 2-1'lik skorla kazandı.
Samsunspor'un gollerini 31'inci dakikada Makoumbou ile 90+3'üncü dakikada Tomasson kaydetti. Kayserispor'da fileleri 46'ncı dakikada kendi kalesini Toni Borevkovic havalandırdı.
Bu sonucun ardından Samsunspor 35 puana yükseldi. Kayserispor ise 20 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Eleyis Tavsan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Moundilmadji'nin şutunda, son anda defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
28. dakikada Satka'nın pasında Moundilmadji, altıpas içinde topu az farkla üstten auta gönderdi.
31. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Elayis Tavsan'ın sağ taraftan pasında arka direkte Makoumbou plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
42. dakikada Yalçın Kayan'ın pasında ceza sahasında müsait pozisyondaki Elayis Tavsan'ın kötü vuruşunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamladı.
46. dakikada Chalov'un çektiği şutta top kaleci İrfan Can'dan döndü. Pozisyonun devamında Borevkovic'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
48. dakikada Chalov'un ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği vuruş yan direğe çarparak auta çıktı.
53. dakikada Yalçın'ın ortasında defanstan dönen topa Celil'in bekletmeden vuruşunda kaleci Bilal topu iki hamlede kontrol etti.
71. dakikada Benes'in cepheden sert şutu direğin az farkla yanından auta çıktı.
90+2. dakikada Mendes'in sağdan ortasında arka direğe seken topa Tomasson'un sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1