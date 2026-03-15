Giriş Tarihi: 15.03.2026

Tarihi karşılaşmada puanlar paylaşıldı

Süper Lig'de 22 yıl sonra kadın hakem Asen Albayrak'ın düdük çaldığı Göztepe-Alanyaspor müsabakası 2-2 berabere sona erdi. İzmir kulübünde Juan'ın 7. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci kurtardı, dönen topu aynı oyuncu tamamladı: 1-0. Alanya, 15'te Hagi'nin asistinde Ogün ile eşitliği sağladı: 1-1. 58'de oyuna giren Janderson, Göztepe'yi bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Dakikalar 90+9'u gösterdiğinde Alanya'da İbrahim Kaya, skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti. Bu sonuçla galibiyet hasreti 6 maça çıkan Göztepe puanını 43'e, kazanamama özlemi 4 karşılaşmaya yükselen Alanya da 28'e yükseltti.

