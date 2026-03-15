Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Volkan Demirel’den Beşiktaş maçı sonrası kırmızı kart tepkisi!
Giriş Tarihi: 15.03.2026 22:33

  • ABONE OL

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'a iç sahada 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Kırmızı kart kararına dikkat çeken Volkan Demirel, "Normal şartlarda devam etse farklı bir yere gidebilirdi. Saha içinde hakeme de söyledik, ben kamuoyuna bırakmak istiyorum. Konuşmak istemiyorum. Bence kırmızı kart ağır bir kırmızı kart. 11'e 11 devam etse" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı değerlendiren Volkan Demirel, "eslim olmadık, mücadele ettik. Beşiktaş'ı iyi karşıladık. İlk 45 dakika inanılmaz oynadık ama yorgunlukla gol buldular. İkinci gol zaten çok ekstra bir vuruş. Pozisyonlar da bulduk. 10 kişi oynamış gibi oynamadık. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı 11'e 10 oynamak kolay değil" sözlerini dile getirdi.

Hakem kararlarına tepkisini sürdüren Volkan Demirel, "Hakem, takdir haklarını onlardan yana çok kullandı. Kırmızı kart ağır gibi, izlemedim ama saha içinden öyle duruyor" yorumunda bulundu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz