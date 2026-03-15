Volkan Demirel’den Beşiktaş maçı sonrası kırmızı kart tepkisi!

Karşılaşmayı değerlendiren Volkan Demirel, "eslim olmadık, mücadele ettik. Beşiktaş'ı iyi karşıladık. İlk 45 dakika inanılmaz oynadık ama yorgunlukla gol buldular. İkinci gol zaten çok ekstra bir vuruş. Pozisyonlar da bulduk. 10 kişi oynamış gibi oynamadık. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı 11'e 10 oynamak kolay değil" sözlerini dile getirdi.

Hakem kararlarına tepkisini sürdüren Volkan Demirel, "Hakem, takdir haklarını onlardan yana çok kullandı. Kırmızı kart ağır gibi, izlemedim ama saha içinden öyle duruyor" yorumunda bulundu.